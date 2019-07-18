Стала известна сумма штрафа за неоплаченный проезд по платным трассам

Россиян предлагают штрафовать на 2,5 тысячи — 10 тысяч рублей за неоплаченный проезд по платным трассам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект Минтранса.

По информации издания, проезд будет считаться неоплаченным, в случае если автомобилист не погасит задолженность в течение пяти дней. По истечении этого срока будет выноситься штраф. Фиксировать нарушения будут на пункте взимания платы (ПВП).

Первый штраф составит 2,5 тысячи рублей. Если бесплатно проехал грузовик, принадлежащий иностранному перевозчику, штраф применят в отношении водителя большегруза. За повторное нарушение россиян предлагается штрафовать уже на 10 тысяч рублей. Второй штраф можно будет оплатить со скидкой.

Штрафовать будут, если водитель проехал пункт взимания платы, сломав шлагбаум, либо не оплатил проезд в системе безбарьерного проезда freeflow, которая позволит автомобилистам вносить деньги с помощью транспондера (электронное устройство, позволяющее производить оплату в автоматическом режиме — прим. «Ленты.ру»). Операторы платных дорог настаивают, что часть суммы штрафа им должны компенсировать.

Поправки вносятся в несколько нормативных актов. Кроме того, в КоАП появится статья 12.21.4. Постановления будет готовить Ространснадзор.

Протяженность платных участков на российских трассах составляет более 1300 километров. Плату за проезд взимают на дорогах в 14 регионах — в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской и Тульской областях, а также в Удмуртии, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!