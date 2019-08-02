Жителей российского города решили наказать за благоустройство двора

В Казани жители дома №37 по улице Латышских Стрелков украсили свой двор и разрисовали стену дома, за что получили штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Местный житель Станислав Корнилов самостоятельно сделал фигуру лебедя из покрышек, жители также высадили клумбы и нарисовали цветы на стене дома. Стену бесплатно раскрашивали около 15 человек — товарищество собственников жилья (ТСЖ) покупало только краску.

Как пишет KazanFirst, инициатива жителей не понравилась главному специалисту отдела общественной безопасности администрации Советского района Артуру Гатауллину. Председатель ТСЖ Светлана Денисова получила по почте протокол об административном правонарушении. По ее мнению, инициатором разбирательства стал жилец, которому не выделили персональное место на парковке возле дома, и он решил отомстить.

Денисова считает, что сумма штрафа большая, и заплатить ее жильцы вряд ли смогут. Им придется два месяца не оплачивать коммунальные услуги, из-за чего они станут должниками.

«Мы распределим по людям по 2-3 тысячи, пока соберем, два месяца пройдет, два месяца мы будем жить без денег. То есть мы ни за электричество, ни за воду — ни за что не будем платить», — сказала Денисова.

В администрации заявили, что помогут местным жителям согласовать нанесение на стену рисунка. «Администрация Советского района будет ходатайствовать перед административной комиссией, чтобы инцидент обошелся без наложения штрафа», — сказала руководитель пресс-службы администрации Советского района Казани Светлана Лаврентьева.

Ранее двое молодых людей разбили стекла и выбили двери в подъезде жилого дома недалеко от Зеленограда, сняли это на видео и выложили в Instagram. В одном ролике юноша разбивает головой стекло в двери, в другом показаны три лежащие на полу сломанные двери.

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