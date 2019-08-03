Объяснена невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.

Жители полуострова не намерены отступать под натиском украинских властей, стремящихся вернуть Крым, считает Мюллер. «Добровольно Севастополь никогда не вернется на Украину. И Россия никогда не вернет город Украине: слишком важны город и порт как выход к Черному морю — гражданский и военный», — говорится в статье.

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По словам журналиста, он пообщался с крымчанами, чтобы понять их отношение к воссоединению с Россией, после чего убедился в своей правоте.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев должен инициировать создание международной переговорной площадки, на которой будет обсуждаться возвращение полуострова в состав Украины. По его словам, в этом переговорном формате могут принять участие Великобритания, США, Германия и Франция. Кроме того, он допускает участие в новом формате Турции. При этом Кориневич отметил, что в первое время переговорная площадка может существовать без участия России.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Киев считает Крым своей территорией, находящейся под российской оккупацией. Россия настаивает, что процесс присоединения Крыма соответствовал нормам международного права.

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