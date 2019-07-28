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В Госдуме понадеялись на отказ Зеленского от Крыма

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В Госдуме ждали другой реакции от украинского МИД на посещение Крыма официальной российской делегацией во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом заявил член комитета парламента по международным делам Антон Морозов, передает RT.

По его словам, протест, который Киев выразил в связи с приездом Медведева на полуостров, говорит о том, что украинское руководство до сих пор идет по пути конфронтации с Россией. «Мы думали, что новый президент [Украины Владимир Зеленский] подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским», — заявил Морозов.

По мнению политика, Киев «делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают». Также депутат Госдумы подчеркнул, что Крым — российская территория, и поездка премьер-министра на полуостров была совершенно оправданной.

Ранее 28 июля Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь на празднование Дня Военно-морского флота России. Министерство иностранных дел Украины выразило протест против визита премьера на полуостров.

Это не первый случай, когда Украина выражает протест против визита российских должностных лиц на полуостров. Так, в 2017 году Киев направил России ноту после того, как Медведев посетил Крым с рабочим визитом. В марте 2019-го МИД страны выразил протест в связи с приездом в республику президента Владимира Путина в годовщину пятилетия вхождения Крыма в состав России. Москва в свою очередь вернула Киеву ноту протеста. В МИД России отметили, что никто не вправе указывать российскому руководству, как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве.

Крым вошел в состав России по результатам мартовского референдума 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования и считают Крым украинской территорией. Москва настаивает на том, что процедура голосования проходила в соответствии с нормами международного права.

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