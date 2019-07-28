Киев запротестовал из-за поездки Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз выразило протест против посещения Крыма официальной российской делегацией во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В украинском МИД заявили, что очередная поездка российского премьера на полуостров проходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Киева. «Циничной является цель "визита" — участие в параде оккупационного флота России», — говорится в сообщении. Попытки интерпретировать подобные визиты в качестве внутренних поездок говорят о грубом нарушении норм международного права, считают в министерстве.

28 июля Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь на празднование Дня Военно-морского флота России. В честь торжества в городе проходит парад кораблей, а также военно-спортивный праздник.

Это не первый случай, когда Украина выражает протест против визита российских должностных лиц на полуостров. Так, в 2017 году Киев направил России ноту после того, как Медведев посетил Крым с рабочим визитом. В марте 2019-го МИД страны выразил протест в связи с приездом в республику президента Владимира Путина в годовщину пятилетия вхождения Крыма в состав России. Москва в свою очередь вернула Киеву ноту протеста. В МИД России отметили, что никто не вправе указывать российскому руководству, как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве.

Крым вошел в состав России по результатам мартовского референдума 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования и считают Крым украинской территорией. Москва настаивает на том, что процедура голосования проходила в соответствии с нормами международного права.

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