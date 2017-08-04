МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за визита Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту протеста в связи с посещением главой правительства России Дмитрием Медведевым Крыма. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым (...) [в] Автономную Республику Крым», — говорится в заявлении.

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В июне Киев направил в российский МИД ноту протеста в связи с визитом российского президента Владимира Путина в Крым. «Украинская сторона считает упомянутый визит и другие так называемые поездки российских чиновников на территорию временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорилось в сообщении. Таким же образом украинские власти реагируют на посещение региона российскими чиновниками.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума. На нем большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказывается признать результаты плебисцита и называет эту территорию временно оккупированной. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.