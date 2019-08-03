Умер автор музыки к сериалу «Инспектор Морс»

Композитор и музыкант Баррингтон Фелунг скончался в возрасте 65 лет, передает «Би-би-си».

Отмечается, что Фелунг умер 1 августа в своем доме в Австралии. Причины смерти не уточняются.

Фелунг начинал свою карьеру как академический композитор, он сочинял музыку для балета. Одна из его ранних работ привлекла внимание режиссера Энтони Мингеллы, который пригласил его писать партитуру для спектакля «Сделано в Бангкоке» в 1986 году. Примерно в то же время Фелунг получил свою первую работу на телевидении, написав музыку для криминальной драмы Майкла Элфика «Благо».

В 1987 году композитор написал главную музыкальную тему для сериала «Инспектор Морс», за которую был номинирован на премию BAFTA за лучшую оригинальную музыку.

Всего Фелунг написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам, среди которых «Шоппинг», «Нострадамус», «Жена политика», «Остров сокровищ», «Хилари и Джеки», «Дикие лошади», «Продавщица», «Провокатор», «Когда ты в последний раз видел своего отца?».

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