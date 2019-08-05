Россиянин пошел против закона ради спасения дикой лисы

В Петропавловске-Камчатском мужчина спас лису от гибели и теперь вынужден заплатить штраф за ее проживание в квартире. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

21-летний Антон Шестаков отправился в конце июля с друзьями на рыбалку, где нашел раненую лисицу. Мужчина решил забрать ее домой и выходить, несмотря на то что лиса его укусила. Шестаков не переживал, что может заразиться бешенством, а думал, как помочь пострадавшему животному. «На нее без слез было просто не взглянуть», — признался он.

Дома жена россиянина подготовила для лисицы специальное место. Семья решила назвать лису Алисой. На следующий день супруги отвезли пострадавшее животное в больницу. Ветеринар диагностировал у Алисы перелом таза, из-за которого ей было сложно передвигаться.

Врачи отметили, что если бы Шестаков оставил лисицу на обочине, она бы погибла. Специалисты рассказали, как ухаживать за Алисой, чтобы она поскорее поправилась — в ее рацион теперь входит рыба, утятина и паштет. В скором времени животному предстоит операция.

Однако теперь Шестакову грозит штраф за незаконное содержание дома хищных животных. По словам мужчины, он готов заплатить, так как привык к лисице и искренне хотел ей помочь. Размер штрафа в скором времени определит суд.

«К слову, держать у себя в частных домах диких животных могут только юридические лица, которые должны получить специальное разрешение. В случае с лисой стоит отметить, что она — хищник. Нет никакой уверенности в том, что лисица не заражена бешенством», — отметил Александр Сельницин, советник отдела государственного охотничьего надзора Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

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