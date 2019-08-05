Сенатор рассказал о беседе с Путиным двадцатилетней давности

В действующем президенте России Владимире Путине еще 20 лет назад чувствовалась готовность к «своей дальнейшей президентской судьбе». Воспоминаниями о знакомстве с главой государства поделился член Совета Федерации Олег Морозов, передает РИА Новости.

Сенатор уточнил, что их первая встреча состоялась после внесения кандидатуры Путина в нижнюю палату парламента для утверждения на пост премьер-министра. По его словам, будущий президент «от и до» знал его биографию и в ходе общения показал, что должность премьера ему по плечу.

«[Путин] сказал: "Я же в спорте борец, проигрывать не привык"», — отметил Морозов, который в 1999 году был лидером депутатской группы «Российские регионы» в Госдуме.

Он также добавил, что Путина тогда мало кто знал лично.

В марте 2018 года Путин выиграл президентские выборы. Впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012 год должность президента занимал Дмитрий Медведев, в сентябре 2011-го Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который увеличился с четырех до шести лет.

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