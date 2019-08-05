Обвиненный в сексуальных нападениях телеведущий лишился работы

Известный американский телеведущий А. Дж. Кэллоуэй (AJ Calloway) был вынужден оставить работу после многочисленных обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщает «Би-би-си».

Кэллоуэй был ведущим американского развлекательного телешоу Extra в течение 14 лет. Его отстранили после обвинений в нападениях сексуального характера, совершенных им в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Калифорнии в период с 2003 по 2013 год.

Сам Кэллоуэй, со слов адвоката, «категорически отрицает, что когда-либо напал на кого-либо». Несмотря на это, телекомпания Warner Bros инициировала внутреннее расследование и приняла решение прекратить сотрудничество с ведущим.

«Компания расследовала заявления, сделанные в отношении поведения мистера Кэллоуэя, и он, и компания договорились о взаимном расставании», — говорится в официальном заявлении.

После окончания расследования Кэллоуэй продолжает настаивать на своей невиновности. По словам юристов, он называет все обвинения ложными и «ждет возможности очистить свое имя».

Телеведущий прославился благодаря яркому образу на экране. Во время его сотрудничества с шоу Extra программа дважды получила престижную премию «Эмми» — в 2014 и 2016 годах.

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