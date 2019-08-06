В ОП вознамерились дать отпор Западу за давление на российские СМИ

Глава комиссии Общественной палаты России (ОПРФ) по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обвинил YouTube в цензуре из-за блокировки стрима ресурса «Политика сегодня», в котором он участвовал 3 августа. Он пожаловался на то, что трансляцию блокировали еще до его начала. Его слова приводит сайт ОПРФ.

«Политика двойных стандартов и безобразнейшая цензура — вот в чем мы постоянно сталкиваемся на западных интернет-площадках, и мы это так оставлять не должны», — считает Малькевич, представляющий в Общественной палате Омскую область.

Он назвал свободу слова в США «так называемой» и заявил, что платформа блокировала стрим дважды до начала трансляции. «При этом никто из так называемых "борцов с режимом" проблем с YouTube-трансляциями не испытывал», — возмутился Малькевич.

Стрим с его участием был посвящен несогласованным с правительством Москвы протестным выступлениям в центре столицы. Малькевич отмечает, что участники трансляции обсуждали провокации во время акции. Трансляцию «Политики сегодня» вели журналистка Леся Рябцева и блогер Илиас Меркури. Рябцева также пожаловалась на блокировку в своем Telegram-канале, а Меркури — в Facebook. Последний написал, что считает действия видеохостинга «прямой попыткой вмешательства во внутреннюю политику России, а в данном случае в российские выборы». В скриншоте, который опубликовала Рябцева, говорится, что финальное видео было удалено «из-за нарушений правил YouTube в отношении спама, мошенничества и обмана».

Мелькевич обещает, что в сентябре при Общественной палате начнет работу группа «по общественному контролю в сфере интернета», которая выработает меры, «которые помогут противостоять давлению западных социальных медиа на российские СМИ».

Ранее авторы «Википедии» отказались цитировать издание «Политика сегодня», а также «Федеральное агентство новостей» и другие средства массовой информации, которые причисляют к «фабрике троллей», владельцем которой называют бизнесмена Евгения Пригожина. Сам Пригожин связь с этими СМИ отрицает.

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