Рябцева объяснила «мертвые души» в списках независимых кандидатов в Мосгордуму

Появление «мертвых душ» в списках независимых кандидатов в Московскую городскую думу (Мосгордуму) связано с недостаточным финансированием. Об этом заявила в своем Telegram-канале бывшая помощница главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналистка Леся Рябцева.

Она напомнила, как оппозиционер Алексей Навальный в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что на честный сбор подписей необходимо потратить не меньше миллиона рублей.

«Только [Илья] Яшин что-то потратил всего половину от этой суммы. И [Дмитрий] Гудков ваш тоже. А [Иван] Жданов так вообще не дотянул даже до 200 тысяч рублей», — написала журналистка. Рябцева также опубликовала список кандидатов в Мосгордуму и их затраты на сбор подписей.

Ранее, 20 июля, журналистка обвинила Навального в хищении 10 миллионов рублей на сборе подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов. По словам Рябцевой, во время подготовительной кампании из биткоин-кошелька Навального были выведены 12,7 миллиона рублей пожертвований. Из них на сбор подписей были потрачены лишь 2,7 миллиона рублей.

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