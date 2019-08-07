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Тайные отравители убили десятки кошек в Японии

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На японском острове Умашима резко сократилась популяция бродячих кошек, что обеспокоило зоозащитников. Об этом сообщает The Telegraph.

По подсчетам специалистов, численность животных таинственным образом упала с 90 до 30 за пять лет. Многие считают, что в этом виноваты отравители, личность которых не установлена. Отмечается, что местные жители видели на берегу рыбу, покрытую неизвестной жидкостью синего цвета. В сентябре 2017 года пять кошек были обнаружены мертвыми или умирающими на расстоянии 30 метров от гавани. Некоторые также отметили, что у животных шла пена изо рта.

В последние годы остров стал постоянным пристанищем для бездомных животных и достопримечательностью для туристов. Большинство кошек стерилизовали после жалоб местных жителей на неприятный запах и шум.

Масами Такешита (Masami Takeshita), глава инициативной группы по защите кошек Taisetsuna Nekotachi, сказала, что образцы отравленной пищи могут быть использованы в качестве доказательства для подачи жалобы на основании закона о защите животных. «Я хочу защитить этих маленьких созданий любым способом», — отметила она.

Ранее, в апреле, сообщалось, что австралийские власти планируют убить к 2020 году два миллиона диких кошек, которые угрожают экосистеме страны. Многие знаменитости выступили против этой акции. Так, певица и актриса Брижит Бардо написала открытое письмо с призывом прекратить «геноцид животных».

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