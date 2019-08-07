Российские школьники решили помочь директору и заклеили себе рты

Дети и родители из села Чаны Новосибирской области устроили митинг в поддержку уволенной директрисы школы в селе Моховое Галины Чужаевой, после чего представителя родительского комитета вызвали на беседу в МВД. Об этом он рассказал «Сиб.фм».

Поводом к вызову в МВД стало заявление замначальника районной администрации Валерия Говорунова об ответственности родителей за детей, которые во время акции протеста заклеили себе рты. Говорунов также сослался на высказывание уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой о том, что «вовлекать детей в проведение митингов нежелательно».

Митинг прошел 4 августа, он был согласован. Поводом послужило увольнение Чужаевой, против которого местные жители выступают уже около месяца. Они утверждают, что Чужаева половину жизни посвятила развитию школы, а новый директор «по блату и без педагогического опыта приведет к развалу единственной школы». Родители отметили, что дети согласились заклеить себе рты добровольно.

Чужаева возглавляла школу 41 год, пишет «Комсомольская правда». Как рассказывали бывшие ученики, в школе никогда не брали с них денег, все подарки делались за счет бюджета школы, а питание было бесплатным. Сама Чужаева сказала, что в 2014 году взяла кредит на 700 тысяч рублей, чтобы помочь своему другу. Сначала он выплачивал его самостоятельно, а затем исчез. При этом женщина утверждает, что работает не ради погашения кредита, а так как переживает за будущее школы. В администрации заявили, что не хотят продлевать контракт с директором, так как она уже 20 лет как на пенсии. Чужаевой 65 лет.

Ученики школы в селе Моховое также запустили флешмоб с хештегом #ВернитеГалинуВасильевну, чтобы помочь директору. Как пишет «Комсомольская правда», местные сообщества в соцсетях переименовали себя в «Верните Галину Васильевну» и также активно продвигают хештег. Кроме того, местные жители часто выходят на пикеты и акции протеста.

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