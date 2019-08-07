Новый индустриальный парк появится в Подмосковье

Первый индустриальный парк появится на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Краснознаменск, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 7 августа.

«К декабрю этого года планируется завершить строительство котельной, ливневой канализации, насосной станции. Для потенциальных резидентов правительством Московской области предусмотрен ряд льгот», — рассказал Хромов.

Он уточнил, что на территории объекта уже построены внутриплощадочные дороги, которые обеспечены освещением и водоснабжением.

2 августа Вадим Хромов заявил, что в регионе созданы наиболее привлекательные условия для развития индустриальных парков. Всего насчитывается уже 58 площадок.

В мае губернатор Андрей Воробьев заявил, что индустриальные парки доказали свою эффективность с точки зрения привлечения инвестиций. Последние, по его словам, обеспечивают экономический рост региона.