Индустриальные парки Подмосковья выделили среди других

В Московской области созданы наиболее привлекательные условия для развития индустриальных парков. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов со ссылкой на

исследование Ассоциации индустриальных парков (АИП) России, передает РИАМО.

Эксперты пришли к заключению, что на сегодняшний день в Подмосковье

создан наиболее благоприятный налоговый режим для инвесторов и управляющих компаний.

«Для потенциальных инвесторов правительство Московской области предусмотрело льготы. В частности, компании могут получить земельный участок в аренду без проведения торгов с дальнейшим правом выкупа после завершения строительства», — рассказал он.

Хромов напомнил, что недавно власти региона утвердили новую форму поддержки предпринимателей — инвестиционный налоговый вычет.

В мае губернатор Андрей Воробьев заявил, что индустриальные парки доказали свою эффективность в привлечении инвестиций. По его словам, власти активно поддерживают строительство таких зон, на сегодняшний день

создано уже 58 площадок.