Могилу солиста Joy Division осквернили во второй раз

С могилы вокалиста и создателя группы Joy Division Иена Кертиса украли камень. Об этом сообщается в Twitter-аккануте Joy Division Central.

— Joy Division Central (@JD_Central) 05 августа 2019, 11:44

Инцидент произошел на кладбище английского города Маклсфилд. Сотрудники кладбища подтвердили произошедшее порталу Cheshire Live. По их словам, был похищен камень с отверстием для цветов, располагавшийся по центру могилы. Его уже заменили.

В 2008 году с могилы Кертиса украли надгробную плиту с именем и датой смерти музыканта.

Иен Кертис умер в мае 1980 года в возрасте 23 лет, совершив самоубийство. Группа Joy Divison, просуществовавшая 14 лет, выпустила два студийных альбома. После смерти Кертиса остальные участники коллектива основали группу New Order.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!