На могиле Цоя после фотографий осквернения обнаружили идеальный порядок

Могила музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя находится в нормальном состоянии. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает Национальная служба новостей (НСН) со ссылкой на представителей Богословского кладбища.

«Все нормально у нас, великолепно. Ничего не поломано, здесь просто разбросали цветы, потом убрали их, послали фотографии», — заявили сотрудники кладбища.

Данные сведения подтвердили участники движения «Рок-Петроград» на своей странице «ВКонтакте».

«Информация по "разгрому" могилы Виктора Цоя. Участник нашего движения посетил кладбище, могила в идеале. По словам работников — это провокация — разбросали цветы, сделали фото, тут же все убрали», — говорится в публикации.

Как рассказали РИА Новости в петербургской полиции, правоохранительные органы проводят проверку.

«К нам ни заявлений, ни обращений по данному факту не поступало. В день памяти Виктора Цоя сотрудники полиции Калининского района в полном объеме обеспечили охрану общественного порядка, никаких нарушений допущено не было. Вместе с тем в связи с появлением видеозаписи в интернете сотрудники полиции проводят проверку», — отметил сотрудник регионального главка МВД.

Ранее в сети появилась фотография, на которой видно, что вокруг мемориала разбросаны сломанные цветы и портреты Цоя.

Артист похоронен на Богословском кладбище в Калининском районе Санкт-Петербурга. Он погиб в автокатастрофе в Латвии в 1990 году в возрасте 28 лет.