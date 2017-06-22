Отец Виктора Цоя назвал неопытность в вождении причиной смерти музыканта

Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя Роберт Цой заявил, что винит себя в смерти сына, поскольку не научил его «ездить как следует». Видеозапись его интервью опубликована в Twitter телеканала НТВ в четверг, 22 июня.

Причиной гибели музыканта Роберт Цой назвал неопытность Виктора в вождении. «Там крутой вираж был, а он со скоростью не совладал. Конечно, надо было тормозить резко», — отметил он.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе в 1990 году в возрасте 28 лет. ДТП произошло в Латвии, неподалеку от Риги. Согласно официальной версии, музыкант заснул за рулем «Москвича», его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус».

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Основал рок-группу «Кино», написал такие песни, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен» и «Последний герой».