Жертвами аварии в Новороссийске оказались пассажиры автомобиля

В результате аварии на трассе в Новороссийске погибли пассажиры автомобиля, который столкнулся с экскурсионным автобусом. Об этом сообщает «Интерфакс»

«В результате ДТП погибли три человека, среди которых двое детей и одна женщина. Все они находились в [легковом] автомобиле», — заявили в пресс-службе МЧС. Информация о четвертом погибшем не подтвердилась. По данным Telegram-канала «112», одного ребенка удалось спасти после клинической смерти. Он находится в реанимации.

Уточняется, что были госпитализированы 28 человек, еще 14 пассажиров осмотрели на месте. В автобусе находились 42 человека, в автомобиле — три человека. Отмечается, что водитель автобуса не был задержан. Он прошел медосвидетельствование, которое показало, что он трезв.

Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

ДТП произошло около 22:35 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и упал в кювет.

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