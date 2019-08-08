Девичник обернулся для невесты многочисленными переломами

Жительница Англии получила четыре перелома ноги во время своего девичника. Об этом сообщает таблоид The Sun.

В июне прошлого года 24-летняя Лула О'Нейнс (Lula O’Neins) собралась с подругами на девичник в преддверии своей свадьбы. Девушки выпили всего по паре бокалов вина, когда будущая невеста неудачно споткнулась и сломала ногу в четырех местах. Ее сестра Габриэль Джордж (Gabrielle George) не растерялась и вправила ей кость.

Шесть часов британки ждали прибытия скорой помощи. В результате О'Нейнс доставили в больницу города Бат, графство Сомерсет, где ей оказали необходимую помощь. «Мне сказали, что я могла лишиться конечности из-за потери кровоснабжения, если бы сестра не поставила мне кость на место», — рассказывает пострадавшая.

Девушка перенесла двухчасовую операцию и 12 дней провела в больнице. Спустя два месяца после инцидента, в августе 2018 года, О'Нейнс с ортезом на ноге вышла замуж за своего 26-летнего возлюбленного. «Пусть я и провела медовый месяц, хромая на костылях, мне кажется, я легко отделалась», — утверждает британка.

В мае сообщалось, что в английском городе Олдем, графство Большой Манчестер, мужчина согласился подменить на свадьбе свидетеля, сломавшего накануне руку, и повредил ногу. Оба мужчины смогли посетить свадьбу друга, несмотря на травмы.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!