Названа российская авиакомпания с самыми вежливыми стюардессами

Туристы из России выбрали самых вежливых стюардесс среди российских авиакомпаний. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты поисковика опросили 90 тысяч туристов, чтобы выяснить, персонал каких авиалиний считается самым доброжелательным. Оказалось, что туристы чаще всего встречают вежливых бортпроводниц в авиакомпании «Аэрофлот». За этот вариант проголосовали 41 процент респондентов.

На втором месте оказался перевозчик S7, за который проголосовали 26 процентов опрошенных, а на третьем — лоукостер «Победа» с 14 процентами голосов.

В июле выяснилось, большинство российских путешественников считают, что самую красивую униформу носят стюардессы Emirates и Etihad. Эксперты туристического поисковика опросили три тысячи своих пользователей в соцсетях и выяснили, что почти половине всех пассажиров по вкусу униформа авиакомпаний из ОАЭ.

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