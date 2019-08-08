Стали известны заработки российских космонавтов

Оклад российского космонавта составляет 63,8 тысячи рублей в месяц, следует из «Положения о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации», на которое обратили внимание «Известия».

Месячный оклад космонавта-инструктора равняется 88,4 тысячи рублей, кандидата в космонавты — 60,9 тысячи.

При этом чаще всего космонавты могут рассчитывать на премии и надбавки: 25-процентное повышение оклада за добросовестное исполнение обязанностей и «13-ю зарплату» по итогам года. Помимо этого, космонавты, совершившие хотя бы один полет, получают 69,6 тысячи рублей в месяц.

Помимо этого, предусмотрены дополнительные надбавки в зависимости от количества полетов (55 процентов за один полет, 75 процентов — за два и 120 процентов — за три) и за выслугу лет: космонавты со стажем больше 25 лет могут рассчитывать на надбавку в 40 процентов.

В «Роскосмосе» изданию рассказали, что доходы российских космонавтов сопоставимы с их коллегами в других странах: США, Евросоюзе и Японии.

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