Россиянам предложили разрешить удаленную работу

Официально трудоустроенным сотрудникам предложили разрешить работать удаленно. Об этом «Известиям» рассказали в Минтруде.

Соответствующее предложение направили в ведомство представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). Согласно действующему законодательству, россияне могут выполнять рабочие обязанности на постоянной основе либо из офиса, либо дистанционно.

Автор инициативы сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров пояснил, что в практике современных трудовых отношений часто возникают ситуации, в которых работнику целесообразно выполнить свою работу, не приезжая в офис. Планируется, что сотрудник сможет работать из дома в случае возникшей необходимости, например, пробок на дорогах или личных обстоятельств.

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После внесения поправок в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») сотрудники получат возможность проводить часть времени вне своего рабочего места, так как появится определение «временная удаленная работа». В настоящий момент такие ситуации регулируются устными договоренностями, однако в случае недобросовестности работодателя сотруднику могут оформить прогул и впоследствии уволить.

В июле россияне россияне назвали лучшие страны для удаленной работы. Согласно опросу, большинство респондентов предпочли бы жить в Италии (20 процентов), Испании (17 процентов) или Таиланде (10 процентов). Эти страны привлекают их своим климатом, морем и постоянным наличием фруктов и овощей.

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