Взрыв башни атомной станции попал на видео

В Германии снесли градирню (устройство для охлаждения) атомной электростанции Мюльхайм-Керлих. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что АЭС была построена в 1986 году, но из-за ошибок при строительстве ее решили отключить уже в 1988 году. Градирню же по первоначальному плану должны были снести еще в 2013-2014 годах.

Германия приняла документы о реформе в сфере энергетики летом 2011 года. Власти решили полностью отказаться от АЭС и перейти на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Закрытие последних атомных станций намечено на 2022 год. По плану, к 2050 году Германия должна производить 80 процентов энергии из ВИЭ.

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