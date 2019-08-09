Полутораметровая змея спустилась с потолка в ванной и напугала детей

В Брисбене, Австралия, полутораметровая змея спустилась с потолка в ванной рядом с чистившими зубы детьми. Об этом сообщает Daily Mirror.

Испуганные дети выбежали из ванной. Семья вызвала сотрудников экстренных служб, чтобы те убрали рептилию из дома.

На место инцидента прибыл ловец змей Брайс Локетт (Bryce Lockett). Он сообщил, что у каждого третьего в Австралии на крыше прячется змея. Локетт отметил, что эта рептилия выбрала необычное место. По его словам, очень редко у кого-то с потолка спускается змея. Также он сообщил, что уже около семи лет ловит змей, видел самые разные места их обитания и не боится их.

Локетт отметил, что змея, которая обитала в ванной у домовладельцев, — ковровый питон. Они любят тепло, поэтому пресмыкающееся забралось поближе к светильнику. По словам специалиста, эта змея не опасна для человека, но не любит, когда ее беспокоят.

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