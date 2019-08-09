Озеро на плато Путорана очистят от антропрогенного мусора

Волонтеры и экологи «Заповедников Таймыра» проведут работы по очистке озера Аян в центральной части плато Путорана от мусора, оставленного человеком в ходе хозяйственного освоения территории, сообщает «Таймырский Телеграф».

Расчистка озера продлится 21 день. Уже были приведены в порядок строения кордона на юге озера, активисты устроились и приступили к основному этапу работ.

Яан часто посещают туристы, которые оставляют на его берегах большое количество тары из-под бензина, керосина и машинного масла. Из-за естественного изменения береговой линии часть бочек оказалась в зоне сезонного затопления, металл стал разрушаться. Их предстоит собрать, разрезать и подготовить к транспортировке в 2020 году.

Проект по очистке водоема под названием «Чисто_ Аян» победил в грантовом конкурсе конкурса «Мир новых возможностей» в в номинации «Полюс Севера» и получил финансовую поддержку в рамках благотворительной программы компании «Норникель».

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