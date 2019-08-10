С вашингтонского обкома сняли ответственность за непогоду в России

Предположения о том, что непогода в России могла быть вызвана применением климатического оружия, назвали безответственными. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает в субботу, 10 августа, радиостанция «Говорит Москва».

«Я вам должен сказать, что, во-первых: это все, мягко выражаясь, бред. Во-вторых: самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда не было ни климатического оружия, ни технологий. В-третьих: причиной тому, уже набившей оскомину, — это глобальное потепление, которое стирает грань между Арктикой и экватором, температурную грань», — сказал он.

По его словам, это приводит к тому, что ослабевают переносы воздушных масс в направлении запад-восток, а влияние севера и юга, наоборот, усиливается. «То, что мы и наблюдаем в нашей стране: то есть европейская часть России страдает от холода, дождей, а Сибирь изнывает от зноя», — пояснил метеоролог.

Он напомнил, что ранее Россия была лидером в разработке климатического метеорологического оружия. Сейчас подобными технологиями обладают лишь несколько государств. «Если бы что-то подобное было бы против нас применено, мы бы об этом обязательно узнали. И у нас есть, что называется, "свой ответ Чемберлену"», — заверил собеседник журналистов.

Также Тишковец, который в прошлом был военным метеорологом, рассказал о принципах работы климатического оружия. По его словам, на Аляске и в Норвегии есть станции, которые занимаются периодической бомбардировкой верхних слоев атмосферы. За счет этого в ионосфере создается плазменное облако, которое нагревается до четырех-пяти тысяч градусов. Затем данная энергия проецируется на те или иные районы, в результате чего создаются блокирующие антициклоны или мощные циклонические вихри.

«Но еще раз повторюсь, они, конечно, этим балуются, но таких вот прямых доказательств ни у кого нет. Это самая-самая закрытая часть пентагоновских программ», — подчеркнул специалист.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что непогода в России могла быть вызвана применением климатического оружия. По его словам, это связано с тем, что у стран Запада нет гиперзвуковых ракет для противостояния с Россией. «Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Пожары у нас, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает», — сказал парламентарий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!