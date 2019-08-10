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Мужчина не получил в подарок Jaguar и утопил свой BMW

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В индийском штате Харьяна молодой человек рассердился из-за того, что его родители отказались покупать ему новый Jaguar и решил утопить в реке свой BMW. Видео с места происшествия публикует агентство ANI News.

Инцидент произошел в пятницу, 9 августа. На кадрах видно, как машину, застрявшую в водорослях посреди реки, пытается вытащить группа спасателей. Также на берегу можно заметить спецтехнику.

Как пояснил агентству представитель местной полиции, молодой человек решил избавиться от своего автомобиля, так как он казался ему слишком маленьким по сравнению с Jaguar. При этом родители индийца заявили правоохранителям, что он страдает от психического заболевания.

«Мы проводим дальнейшее расследование, чтобы установить, был ли нарушен закон. Молодой человек в настоящее время находится с семьей», — уточнил представитель полиции.

В июле в сети появилось видео, на котором было запечатлено, как водитель на полной скорости пересекает пляж и топит свой зеленый Volkswagen Golf в океане.

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