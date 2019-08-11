В ДНР заявили о команде украинским снайперам стрелять по мирным жителям

Командование Операции объединенных сил Украины направило в Донбасс на передовую снайперов, которым разрешено стрелять по мирным жителям, заявил начальник пресс-службы Управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».
«Командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам», — сказал Безсонов.
Как он утверждает, в этих указаниях написано, что снайпер может самостоятельно выбирать для поражения цель, угрожающую безопасности Украины. При этом целью может стать как участник вооруженных формирований, так и гражданское лицо.
По словам Безсонова, решение украинского командования направлено на активизацию военных действий и противоречит условиям бессрочного перемирия, объявленного 21 июля.
6 августа возле села Павлополь Донецкой области в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский на следующий день позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате», то есть с участием представителей Германии и Франции.В ДНР заявили, что не причастны к обстрелу и гибели украинских военных.