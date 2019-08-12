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Зафиксирован необъяснимый феномен в центре Млечного Пути

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Астрономы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе зафиксировали вспышку света в инфракрасном диапазоне у сверхмассивной черной дыры в Млечном Пути. Об этом сообщает издание Science Alert.

Радиоисточник Стрелец A* (Sgr A*), который находится в центре галактики и является черной дырой, повысил свою яркость в 75 раз. Обычно его активность является слабой с небольшими колебаниями в потоке излучения. Именно поэтому Млечный Путь не является галактикой с активным ядром. Заметившие феномен исследователи сначала приняли вспышку за звезду S2, которая совершает оборот вокруг Sgr A*, однако потом стало ясно, что светилась сама черная дыра.

Черные дыры не испускают света, поскольку фотоны не могут покинуть область, границы которой определяются как горизонт событий. Однако при поглощении большого количества вещества возникают силы трения, которые и являются причиной излучения. Внезапное увеличения яркости может указывать на разрушение какого-то объекта, подошедшего к черной дыре слишком близко.

Ученые считают, что причиной является звезда S2, которая в прошлом году приблизилась к черной дыре всего на 17 световых часов. Возможно, произошли изменения в потоке газа от звезды к черной дыре, в результате чего на последнюю стало падать больше материала. Новые наблюдения помогут подтвердить эту гипотезу.

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