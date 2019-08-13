В Якутии попросили изменить нацпроект под себя

Власти Якутии попросили обновить нацпроект «Производительность труда» с учетом специфики Дальневосточного федерального округа (ДФО), в который входит регион. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Государственного собрания Якутии Петра Гоголева.

Он напомнил, что в 2019 году ни один из регионов ДФО не прошел отбор для участия в нацпроекте. По мнению Гоголева, причина в том, что есть существенные различия в показателях производительности труда в разных регионах.

«Например, в Республике Саха, промышленном добывающем регионе, производительность труда высока и стабильно растет в добыче полезных ископаемых, в целевом секторе — обрабатывающем производстве, производительность, по данным Росстата, наоборот, падает», — сказал он.

Гоголев отметил, что местные бизнесмены, занятые в несырьевых отраслях, не соответствуют входным параметрам для участия в нацпроекте. В связи с этим проект нужно доработать с учетом специфики ДФО.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!