Неизвестные пригрозили отравить продукты в российских гипермаркетах

Торговая сеть «Лента» получила видеообращение, в котором шантажисты требуют от ретейлера крупную сумму денег. В противном случае злоумышленники грозятся отравить продукты в гипермаркетах, передает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

«Мы получили видеозапись с угрозами от неизвестных лиц, которые требовали от нас определенную сумму денег, угрожая отравить товары», — заявили в пресс-службе торговой сети.

Там также сообщили, что платить не намерены и уже обратились в полицию. Полиция в свою очередь возбудила уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как пишет «Фонтанка», злоумышленники требовали от «Ленты» 500 тысяч долларов в биткоинах. Предлагалось перевести деньги на электронный адрес, указанный в письме.

По словам представителя торговой сети, полностью проверить товары в торговой сети затруднительно, поскольку у компании более 3,5 тысячи поставщиков и 380 магазинов по всей стране.

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