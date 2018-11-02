Учительница повелась на угрозы налоговика-мошенника и отдала ему все сбережения

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Педагог из Лондона Лаура Стейн (Laura Steyn) перевела на счет мошенника все свои сбережения, испугавшись его угроз. На инцидент обратило внимание издание Daily Mail.

Мать двоих детей Стейн получила по электронной почте письмо, замаскированное под счет из налоговой службы. В нем сообщалось, что 38-летняя женщина обязана немедленно выплатить крупную сумму денег.

Стейн перезвонила по указанному в письме телефону, и собеседник подтвердил, что она задолжала налоговой средства несколько лет назад. Позднее он направил ее на поддельную страницу банка, где отображался фальшивый счет. В результате после уговоров и угроз прикинувшийся сотрудником налоговой злоумышленник выманил у нее 2,9 тысячи фунтов (почти 250 тысяч рублей).

Стейн отправилась в отделение банка HSBC и перевела все свои сбережения на указанный счет. По ее словам, кассир не задал никаких вопросов, хотя у нее были «налитые кровью глаза».

Позднее в банке получили уведомление о мошенничестве и остановили транзакцию, вернув деньги владелице.

Женщина заявила, что обман, судя по всему, был отлично отработан: мошенники заранее подготовили фишинговые страницы, спланировали звонки. Хуже всего, по ее мнению, было то, что преступники запрещали жертве обсуждать долг с кем бы то ни было и торопили с переводом средств. «Он в основном запугал меня тем, что сказал, что меня арестуют, если я не буду действовать быстро», — пожаловалась Стейн.

В октябре сообщалось, что несколько жителей Великобритании стали жертвами хакеров-шантажистов, угрожавших распространить личные видеозаписи с их участием. Преступникам удалось заполучить от них несколько тысяч долларов.

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