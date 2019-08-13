Любительница загорать голышом взбунтовалась из-за подглядывающего полицейского

Жительница английского графства Саут-Йоркшир подала в суд на полицию, из-за того, что сотрудник ведомства снял с вертолета, как она загорала во дворе голышом. Об этом сообщает издание The Sun.

54-летняя Трейси Диксон (Tracy Dixon) зявила, что в 2007 году полицейский вертолет пролетал над ее домом три-четыре раза в неделю. Злоумышленник тайно снимал ее и ее детей, и несколько раз запечатлел обнаженную женщину и ее дочерей в купальниках без их ведома.

Британка, когда-то работавшая моделью, была в шоке, когда увидела видеозаписи полицейского, и переживает, что они могли сохраниться не только у сотрудников ведомства. Ей заявили, что злоумышленник — Адриан Погмор (Adrian Pogmore) — учился с ней в одной школе в то же время, что и она.

В 2017 году полицейского Погмора приговорили к году тюремного заключения за «сексуальный шпионаж». Отмечается, что у мужчины были найдены многочисленные видеозаписи, на которых люди, к примеру, занимались любовью на территории своих домов в открытых патио.

Теперь Диксон планирует отсудить у полиции Саут-Йоркшира 200 тысяч фунтов (15,8 миллиона рублей). Она считает, что Погмор вторгся в ее частную жизнь и нанес ей моральный ущерб.

Женщина заявила, что полиция не предоставила ей письменного извинения. Представители ведомства заявили, что обязательно сделают это, но если Диксон продемонстрирует им полный список всех интервью, которые она дала журналистам в связи с инцидентом, а также скажет, сколько денег она за это получила.

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