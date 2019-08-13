Разборки водителя и кондуктора с укачанным в автобусе мальчиком попали на видео

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проверит сообщение о том, что водитель и кондуктор автобуса заставили мыть пол мальчика, которого стошнило во время поездки. Об этом Znak.com сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки будет дана оценкам действиям перевозчика и выяснено, не нарушил ли он правила транспортной безопасности.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 10 августа. Во время поездки в автобусе школьнику стало плохо, его вырвало. Заметив это, кондуктор стала требовать от него убрать за собой. Портал E1.RU уточняет, что женщина бросила тряпку перед мальчиком, а потом отобрала у него телефон, пригрозив, что не отдаст, пока тот не вымоет пол. Гаджет мальчику вернули, когда пассажиры возмутились поведением работницы и сказали, что будут вызывать полицию.

Несовершеннолетний продолжил поездку, и требовать уборку от него стал уже водитель. «Я тебе сказал, убери за собой свое дерьмо!» — говорил ему мужчина.

По информации E1.RU, что в конце маршрута автобусы обычно отправляется в парк на уборочно-моечные работы. В прокуратуре отметили, что претензии к ребенку были незаконными.

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