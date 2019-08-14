Скорбящие родственники не досчитались органов у мертвеца и сожгли три дома

В южноафриканской провинции Лимпопо похороны завершились массовыми поджогами. Как сообщает информационный портал News24, родственники усопшего пришли в ярость после того, как обнаружили, что у трупа нет гениталий.

Считалось, что 69-летнего Джеймса Махубеле (James Makhubele) сбил автомобиль в субботу, 3 августа. Его близкие обратили внимание на то, что штаны мужчины были в крови, но им не дали осмотреть тело и сразу забрали его в полицейский участок.

На похоронах в воскресенье, 11 августа, семья умершего обнаружила, что у него нет гениталий. Они заподозрили, что Махубеле стал жертвой ритуального убийства, а позже его тело выкинули на дорогу, чтобы создать видимость аварии. В результате родственники сожгли три дома — один из них принадлежал человеку, которого они сочли убийцей, а два других — его подчиненным.

Представитель полиции, полковник Моатше Нгоепе (Moatshe Ngoepe) заявил, что криминологи проведут повторный осмотр тела Махубеле. Однако сотрудник полицейского участка, в который изначально привезли труп, отметил, что все части тела были на месте.

Предположительно, части тела Махубеле могли продать колдунам мути, которые используют человеческие органы для приготовления лекарств. Согласно поверьям, такие средства не только исцеляют больного и повышают потенцию, но и придают ему сверхъестественные силы.

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