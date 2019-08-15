Изрезавший москвичку приезжий «засветился» на акции в поддержку оппозиции

Уроженец Саранска Роман Антипов, арестованный в Москве по обвинению в покушении на убийство, участвовал в одиночных пикетах в столице в поддержку оппозиции, в том числе Алексея Навального и его соратников. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Его фотографии с плакатом публиковал в Twitter начальник штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова Борис Золотаревский, также снимок с ним размещен в Instagram-аккаунте «Команда Навального».

Антипов, как пишет «Московский комсомолец», приехал в Москву из Саранска и нигде не работал.

13 августа его арестовали на два месяца по делу о нападении на 17-летнюю школьницу, передавал РЕН ТВ. У него не задался разговор с девушкой, с которой он ранее встречался, и он отвел ее в лес, ударил в голову и повалил на землю. Затем Антипов стал резать ее ножом в области головы, шеи и груди, а параллельно, как пишет МК, пил водку.

Девушке позвонила ее мать, которая заподозрила неладное, и по просьбе дочери вызвала к лесополосе полицию. Прибывший экипаж задержал подозреваемого и доставил его к следователям, школьницу эвакуировали вертолетом.

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