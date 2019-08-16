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Забывчивую девочку затянуло в эскалатор

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В Китае руку девочки затянуло в эскалатор. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 12 августа, в городе Ханчуан, провинция Хубэй. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как девочка поднимается на эскалаторе вместе с матерью. Ребенок держит ладонь на движущихся перилах и забывает убрать их, когда сходит с эскалатора. Руку девочки засасывает механизм, она падает на пол, а встревоженная мать пытается ее вытащить.

Спасатели сумели освободить ребенка за десять минут, все это время ее успокаивали очевидцы. Пострадавшей удалось избежать серьезных травм, она отделалась несколькими порезами. Ей наложили швы в местной больнице. Неизвестно, оплатит ли торговый центр медицинские счета в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что в городском уезде Юаньцзян, Китай, ребенку затянуло руку в эскалатор одного из торговых центров. Мальчик провел в таком положении около 45 минут до приезда спасателей. Они успокоили его и помогли выбраться.

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