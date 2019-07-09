Руку мальчика затянуло в эскалатор

В городском уезде Юаньцзян, Китай, ребенку затянуло руку в эскалатор одного из торговых центров. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mirror.

На кадрах видно, как мальчик едет с мамой на эскалаторе и неожиданно падает. Женщина пытается помочь ребенку, однако понимает, что его руку затянуло в щель между ступенями. Ему на помощь сразу же бросились очевидцы, которые также хотели вытащить мальчика. Охранник торгового центра успел выключить эскалатор почти сразу после падения ребенка.

Сообщается, что мальчик провел в таком положении около 45 минут до приезда спасателей. Они успокоили его и помогли выбраться.

По словам одного из пожарных, ребенок вел себя довольно смело и слушался указаний. После этого пострадавшего доставили в больницу. Издание не уточняет, какой диагноз поставили мальчику, однако точно известно, что он не сломал руку.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!