Турок провалился под эскалатор и выжил

dailymail.co.uk

В Турции пассажир метро провалился под эскалатор во время часа пик. На видеозапись происшествия обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел на станции метро «Аязана» в Стамбуле. Люди спускались по остановленному эскалатору вниз, когда он неожиданно включился, и в начале лестницы между звеньями образовалась дыра. Несколько человек упали друг на друга, а один мужчина провалился внутрь механизма. После его падения эскалатор еще некоторое время продолжал двигаться.

Вскоре на место происшествия прибыли спасатели, упавшего мужчину освободили через час после инцидента и доставили в больницу. Его состояние не уточняется.

Как сообщили сотрудники метро, эскалатор был сломан и перед ним стоял предупреждающий знак, но люди все равно продолжали им пользоваться.

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