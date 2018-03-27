Из жизни
 
Последние новости
Опубликован список погибших и пропавших без вести при пожаре в Кемерове
Рокфеллер раскрыл секрет успеха воспитания богатых детей
Умерла актриса из «Скромного обаяния буржуазии» Стефан Одран
Тулеев рассказал о роли фейерверков в возникновении пожара в кемеровском ТЦ
Просивший биткоины жулик оказался на помойке в костюме енота
США намекнули Турции на последствия покупки С-400
Главный архитектор Москвы призвал сократить проверки ТЦ после пожара в Кемерове  
Германия разрешила строить «Северный поток-2»
Украинского пранкера заподозрили в создании фейка о 300 погибших в Кемерове
У Sukhoi Superjet 100 в полете отказали датчик скорости, авионика и автопилот

Турок провалился под эскалатор и выжил

Перейти в «Мою Ленту»
dailymail.co.uk

В Турции пассажир метро провалился под эскалатор во время часа пик. На видеозапись происшествия обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел на станции метро «Аязана» в Стамбуле. Люди спускались по остановленному эскалатору вниз, когда он неожиданно включился, и в начале лестницы между звеньями образовалась дыра. Несколько человек упали друг на друга, а один мужчина провалился внутрь механизма. После его падения эскалатор еще некоторое время продолжал двигаться.

Вскоре на место происшествия прибыли спасатели, упавшего мужчину освободили через час после инцидента и доставили в больницу. Его состояние не уточняется.

Как сообщили сотрудники метро, эскалатор был сломан и перед ним стоял предупреждающий знак, но люди все равно продолжали им пользоваться.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Man is SWALLOWED by escalator and trapped for an hour after giant hole appears during rush hour
При попытке сделать селфи с эскалатора в столичном метро упали семеро китайцев
Спуск по идущему вверх эскалатору привел щенка в замешательство
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0525 марта

Человек, который продал Луну

Мир будущего Маска, шутки Шварценеггера и вагончик вибраторов: репортаж с SXSW
07:01Сегодня

Смотритель зоопарка избил редкого журавля на глазах посетителей

19:2126 марта

Плюющая в еду сотрудница фастфуда попала на видео

01:51Сегодня

Вечно голодная девочка стала королевой красоты

Из жизни00:0921 марта

Ходячие мертвецы

Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
20:3126 марта

Свадьба женщины и огромного фикуса спасла растение от гибели

17:2326 марта

Одноногий пилот назвал виновником авиакатастрофы свой протез

20:5726 марта

Мужчина полез за мячиком и намертво застрял между стенами

Из жизни00:04 2 марта

Идеальное преступление

Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
14:0526 марта

Учениц женского колледжа запретили называть женщинами

16:2426 марта

Самый медленный японский аттракцион сошел с рельсов незаметно для пассажиров

18:2026 марта

Юноша с татуировкой «я вор и идиот» оказался вором

Россия
«Это просто ужас...»
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей
Дарья Жук (слева) и Фарида Рустамова«Сам вижу, доступна женщина или недоступна»
Депутат Госдумы о лобках журналисток, похоти и домогательствах Слуцкого
«Тебе 18, на тебя наставляют пистолет, а ты улыбаешься...»
Монолог сильной женщины, привыкшей отвечать за свои и чужие поступки
Родственники погибших приняли пожар в Кемерове за теракт
В центре Москвы организуют мемориал жертвам пожара в Кемерове
«Домохозяек обычно заражает муж»
Почему беспорядочная сексуальная жизнь россиян приводит к эпидемии рака
«Если они, не дай бог, мусульмане — туши свет»
Почему в России не любят приезжих и мигрантов
Все материалы
Мир
Круто сваренные
Британия уничтожила крупнейшую наркоимперию. Все стало только хуже
США намекнули Турции на последствия покупки С-400
Посол США в России оценил доказательства по «делу Скрипаля»
Поезд Ким Чен Ына уехал из Пекина
Австралия присоединилась к мерам против России
США открестились от разработок «Новичка»
Скорострельный боженька
Американцы убивают детей и молятся на винтовки
Все материалы
Бывший СССР
Не туда попали
Европа отправила беженцев в Прибалтику. Они жгут женщин и хотят сбежать
Сестра Савченко рассказала об условиях ее содержания в СИЗО
Надежда СавченкоНадежды нет
Почему герой Украины Савченко стала врагом государства
Сдачу флота в Крыму на Украине объяснили жертвой ради операции в Донбассе
Глава МИД Украины пособолезновал родным жертв в Кемерове и разгневал украинцев
Порошенко посоветовал рассказать про Савченко в учебниках
Белорусские оппозиционеры собрались на рекордный митинг и попали в милицию
Все материалы
Экономика
Сергей МавродиВеликий кидала
Сергей Мавроди обманул весь мир, но умер в России
У россиян нашли рекордный объем свободных денег
Партнер халявщиков
Он кинул миллионы россиян и покорил Африку: жизнь и смерть Сергея Мавроди
Госдолг Украины обновил рекорд
Верховный суд спас успевшего снять деньги клиента рухнувшего банка
Бензин, прощай
BMW отчиталась и поделилась планами
«Газпром» прокомментировал сообщение о подорожании «Силы Сибири»
Все материалы
Силовые структуры
«Пора сажать!»
Кто на самом деле виноват в кемеровской трагедии и почему она может повториться
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Полиция по всей России платит дань начальству. Иначе не выжить
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Охранника «Зимней вишни» заподозрили в отключении пожарной сигнализации
Главного вора России признали виновным в вымогательстве
По делу о пожаре в Кемерове задержан разработчик противопожарной системы
В преобразовании кондитерского комбината в «Зимнюю вишню» нашли нарушения
Все материалы
Наука и техника
«Все бросить или делать свое»
В России роняют ракеты и спутники. Но есть и те, кто вкладывает в космос душу
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Русские монстры
Паровые гиганты и огромные машины на первых цветных снимках Российской империи
У Sukhoi Superjet 100 в полете отказали датчик скорости, авионика и автопилот
США испытали СВЧ-оружие
ВВС США показали войну будущего
В GTA V появился ВАЗ-2106 «Чебурек»
Все материалы
Спорт
Максим Цветков«Надо гнать всех поганой метлой»
Российские биатлонисты долго шли ко дну. Но сумели всплыть
Фигурист Коляда нашел объяснение падениям на чемпионате мира
Тренер Загитовой назвала причины провала фигуристки на чемпионате мира
Австралия передумала бойкотировать чемпионат мира в России
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Поцелуй Роналду сорвал матч
Еще одна страна задумалась о бойкоте чемпионата мира в России
Все материалы
Культура
Все смешалось
В Большом показали другую Россию, с ковбоями и клюшками
«Тревога глубоко подавленного гея»
За что автор самой жуткой картины Америки чуть не лишился уха
Уличная неожиданность
Американский фотограф свернул за угол и наткнулся на жизнь в первый раз
Умерла актриса из «Скромного обаяния буржуазии» Стефан Одран
Витаса посадили
Стивен Спилберг предупредил об угрозе мировому кинематографу
На постере «Мстителей» нашли секретный пенис
Все материалы
Интернет и СМИ
Жизнь зла
Российские арестанты, горящая Америка и арабы на цепи глазами лучших фотографов
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
«Мы принимали слишком много наркотиков»
Как секс и звезды принесли славу старейшему журналу о марихуане
Американец нашел старую видеокассету и стал жертвой мема-розыгрыша
Хакеры снова заявили о «сотнях погибших» в Кемерове
Ведущего загнобили за «омерзительные» пошлые комментарии в интервью с Миноуг
Бородатый журналист с набором ярких помад пожаловался на глазеющих детей
Все материалы
Ценности
Международная ювелирно-часовая выставка в Базеле
BaselWorld-2018 в цифрах и фактах
Логотип Versace оказался ворованным
Афроамериканского дизайнера-бунтаря взяли работать в Louis Vuitton
Кристина Агилера сняла волосы и показала натуральное лицо
Невеста принца Гарри сэкономит на свадебном платье ради Кейт Миддлтон
Президент Намибии оседлал российский «Патриот»
Очень черные пантеры
Почему темнокожие девушки стали новым эталоном красоты
Все материалы
Путешествия
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Пилот потанцевал с совенком в воздухе и попался
Женщина в хиджабе запела от ужаса в самолете
Бортпроводника поймали с кокаином в штанах
В сети поделились впечатлениями после 17-часового беспосадочного рейса
Все материалы
Из жизни
Человек, который продал Луну
Мир будущего Маска, шутки Шварценеггера и вагончик вибраторов: репортаж с SXSW
Смотритель зоопарка избил редкого журавля на глазах посетителей
Кругом тлен
Он попал в город мертвых и увидел, как красиво горят тела
Плюющая в еду сотрудница фастфуда попала на видео
Свадьба женщины и огромного фикуса спасла растение от гибели
Одноногий пилот назвал виновником авиакатастрофы свой протез
Учениц женского колледжа запретили называть женщинами
Все материалы
Пять неизвестных фактов про новый VW Touareg
Самые важные особенности нового «Туарега» во всех подробностях
Длительный тест Range Rover Velar
Знакомимся с главной новинкой LR во время московского снегопокалипсиса
Vesta, которую вы не знаете
Забытые концепт-кары: Renault с неожиданно знакомым именем
Автомобили, названные в честь ветров
Мощные машины с мощными именами: Tempest, Typhoon и другие
Rolls-Royce добавил в салон Wraith «падающие звезды» и стальную ткань
Обновленный Ford Explorer подешевел на 150 тысяч рублей
Ford запустил вендинговый автомат по продаже машин
Все материалы
Печатный орган
Россиян заставят самостоятельно мастерить мебель. С IKEA можно попрощаться
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
Работающие москвичи стали реже умирать
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Все материалы