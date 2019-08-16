Меган Маркл вновь «проиграла» Кейт Миддлтон

Британский государственный портал YouGov объявил результаты опроса о самом популярном члене королевской семьи. Их публикует Daily Mail.

Первое место в списке заняла королева Великобритании Елизавета II. Популярной ее считают 72 процента опрошенных британцев. За ней последовали ее внуки принц Гарри и принц Уильям — второе и третье место соответственно (71 и 69 процентов).

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Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон заняла четвертую позицию с 64 процентами и опередила жену принца Гарри, бывшую актрису Меган Маркл (49 процентов). Последняя заняла шестое место, уступая супругу королевы принцу Филиппу, оказавшемуся пятым (его признали популярным 54 процента респондентов).

Всего в исследовании, которое проводилось на протяжении года с июня 2018-го по июнь 2019-го, приняли участие девять тысяч британских подданных.

В июне герцог и герцогиня Сассекские не вошли в рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler (Social Power Index), в то время как герцоги Кембриджские его возглавили.Таким образом, на первом месте рейтинга оказались британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. За ними последовали британский актер Идрис Эльба с моделью-женой Сабриной.

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