Netflix покажет Элвиса Пресли в роли шпиона

Стриминговый сервис Netflix выпустит анимационный сериал о музыканте Элвисе Пресли Agent King. Об этом сообщает THR.

Шоу будет носить комедийный характер. Элвис предстанет в роли шпиона, который работает в секретной организации и сражается со злом.

Анонс сериала приурочили к 42-й годовщине смерти певца. Сценарий к нему напишет Майк Арнольд. Соавторами и исполнительными продюсерами выступят Джон Эдди и Присцилла Пресли — бывшая жена музыканта.

По ее словам, в детстве Элвис мечтал стать супергероем, спасающим мир. Шоу же «сделает эту мечту реальностью». Пресли отметила, что работа с Netflix и Sony Animation является отличной возможностью показать зрителям такого Элвиса, которого они не видели раньше.

Элвиса Пресли называют «королем рок-н-ролла». Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как артист, выпустивший наибольшее число альбомов, ставших хитами, — 97. Суммарный тираж его пластинок превысил миллиард копий. Певец умер 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Истинной причиной смерти иногда называют злоупотребление транквилизаторами и наркотиками.

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