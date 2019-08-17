Россиянка выжила после падения с 50-метровой «Скалы любви»

Девушка выжила, упав с 50-метровой скалы в Якутии. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканскую службу спасения.

В ведомство поступило сообщение, что инцидент произошел в районе поселка Чульман (Нерюнгринский район). Девушка отдыхала со своим молодым человеком на «Скале любви» (народное название), однако оступилась и сорвалась.

Как отметил начальник поисково-спасательного отряда Анатолий Гежа, операция по спасению пострадавшей продлилась два часа. Осложнял ее риск камнепада, который могла вызвать практически любая неосторожность.

Спасателям удалось наладить переправу, а затем спуститься вниз с помощью альпинистского снаряжения. Девушка находилась в сознании. Ей оказали первую медицинскую помощь, наложив шину на пострадавшую руку и шейный бандаж, а затем госпитализировали.

Как уточняет РЕН ТВ, пострадавшая является местной жительницей.

7 сентября 2018 года сообщалось, что турист сорвался со скалы, делая селфи в национальном парке Йосемити в Калифорнии, США. Представители власти не раскрыли подробности гибели путешественника, однако уточнили, что им был 18-летний гражданин Израиля Томер Франкфуртер. Его тело доставили в Израиль для захоронения.

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