В России пообещали ответить на польские «методы устрашения»

Россия оставляет за собой право ответить на размещение военного контингента США в Польше. Об этом заявил член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя соответствующее заявление главы польского МИД Яцека Чапутовича, передает в субботу, 17 августа, РИА Новости.

«Зачем "сдерживать Россию", впустую расходуя на это материальные и людские ресурсы, создавая обстановку психоза в собственной стране, если мы и в мыслях не держим прибегать к силовым средствам решения каких-то международных проблем», — отметил Клинцевич. Он добавил, что Россия готова к любому развитию событий и может применить ответные меры.

Материалы по теме Хлопнули дверью США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР

По его словам, высказывание министра может способствовать усилению военной напряженности в Европе. Кроме того, он считает, что в настоящее время от польских властей «можно ожидать чего угодно» и они «сами могут попросить» о размещении американских ракет на своей территории.

«Думаю, что в связи с этим есть смысл напомнить — в истории примеров тому тьма, чем заканчивались для Польши попытки играть несвойственную ей роль в мировой политике», — отметил Клинцевич.

Ранее в субботу стало известно о том, что Чапутович назвал способ устрашения России. По его словам, размещение американских войск в Польше будет сильнее внушать России страх, чем в случае их отправки в Западную Европу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!