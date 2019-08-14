Польша начала шантажировать Россию газом

Власти Польши выразили недовольство слишком низкой платой за транзит газа от российского «Газпрома», заявил представитель правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, которого цитирует издание Biznes Alert. Существующую плату он назвал близкой к нулю.

«Мы постараемся, чтобы он [транзит газа] больше не был бесплатным», — отметил Наимский. Пересмотр контракта после 2020 года и повышение цен он назвал «вопросом бизнеса».

Материалы по теме Сели на трубу Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого

Сейчас Польша получает 21 миллион злотых (5,4 миллиона долларов) за транзит российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа». За какой срок предусмотрен такой тариф, Наимский не уточнил. Условия контракта не разглашаются.

Также польский чиновник рассказал, что Варшава не собирается продлевать контракт на закупку российского газа, истекающий в 2022 году. Заменить его Польша намерена за счет поставок из Норвегии — государственная компания PGNiG недавно выкупила долю в месторождениях этой страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!