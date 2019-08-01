В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»

США следует отойти от невыгодной политики санкций и не бояться нового трубопровода «Северный поток-2». Такое мнение опубликовал американский журнал Politico.

В начале статьи автор описывает абсурдность политики санкций в любых конфликтных ситуациях, что стало своего рода девизом американской внешней политики. «Давайте наложим больше санкций на Иран за нарушение соглашения [Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)], из которого администрация Трампа вышла в одностороннем порядке. Давайте наложим на Россию санкции не только за вмешательство в выборы в США в 2016 году, но и за будущее вмешательство, которое она еще должна совершить», — цитирует мнения сторонников такого подхода автор.

Далее в статье анализируются возможные последствия введения санкций в отношении строящегося трубопровода «Северный поток-2». Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.

«"Северный поток-2" можно критиковать за многое. (...) Но предлагаемое законодательство не изменит позицию "Газпрома", его немецких и других европейских партнеров или привычку Кремля к запугиванию. Оно также не остановит трубопровод, который имеет необходимое финансирование и завершен более чем на две трети», — делает заключение автор.

Эксперт также приводит цифры, согласно которым доля России в европейском импорте газа на самом деле снижается. «В 1980 году во время холодной войны Россия поставляла 80 процентов из всего европейского импорта природного газа; в 2018 году эта доля составляла 40 процентов», — приводит он статистику. Таким образом, политолог не видит угрозы для США в «Северном потоке-2» и призывает не оскорблять немецкие компании санкциями.

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31 июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против строительства «Северного потока-2». Авторы законопроекта полагают, что успешная реализация проекта усилит влияние Москвы в Европе. Планируется, что ограничения коснутся лиц и компаний, которые участвуют в прокладке морской части трубопровода. В частности, в документе предлагается заморозить активы лиц, причастных к продаже, аренде и предоставлении судов для укладки в море российских трубопроводов. После голосования в сенате и палате представителей законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но возможен перенос срока из-за позиции Дании. Копенгаген назвал газопровод угрозой государственности, а также заявил об опасности роста зависимости Европы от российского топлива. Дания осталась единственной страной, которая пока не согласовала заявку на прохождение морского участка. Другие европейские государства — Германия, Швеция и Финляндия — уже выдали разрешения. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств, в том числе Украины, Белоруссии и Польши.

31 июля глава австрийской компании OMV Райнер Зеле сообщил, что первый газ по «Северному потоку-2» поступит до полуночи 31 декабря.

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