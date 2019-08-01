Мир
 
Последние новости
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США
Врио главы Зауралья смутил россиян фотографией в Instagram
Норвежцы назвали Путина угрозой
В московском метро оставят «станции-призраки» 
Россиянам предрекли проблемы со здоровьем из-за погоды в августе
В сети поделились важными лайфхаками для спасения жизни
Овечкин намекнул на скорое завершение карьеры
МИД России высказался о гибели российских журналистов в ЦАР
В квартире Пригожина и Валерии нашли серебряную стену
Новости партнеров

В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»

Перейти в «Мою Ленту»

США следует отойти от невыгодной политики санкций и не бояться нового трубопровода «Северный поток-2». Такое мнение опубликовал американский журнал Politico.

В начале статьи автор описывает абсурдность политики санкций в любых конфликтных ситуациях, что стало своего рода девизом американской внешней политики. «Давайте наложим больше санкций на Иран за нарушение соглашения [Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)], из которого администрация Трампа вышла в одностороннем порядке. Давайте наложим на Россию санкции не только за вмешательство в выборы в США в 2016 году, но и за будущее вмешательство, которое она еще должна совершить», — цитирует мнения сторонников такого подхода автор.

Далее в статье анализируются возможные последствия введения санкций в отношении строящегося трубопровода «Северный поток-2». Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.

«"Северный поток-2" можно критиковать за многое. (...) Но предлагаемое законодательство не изменит позицию "Газпрома", его немецких и других европейских партнеров или привычку Кремля к запугиванию. Оно также не остановит трубопровод, который имеет необходимое финансирование и завершен более чем на две трети», — делает заключение автор.

Эксперт также приводит цифры, согласно которым доля России в европейском импорте газа на самом деле снижается. «В 1980 году во время холодной войны Россия поставляла 80 процентов из всего европейского импорта природного газа; в 2018 году эта доля составляла 40 процентов», — приводит он статистику. Таким образом, политолог не видит угрозы для США в «Северном потоке-2» и призывает не оскорблять немецкие компании санкциями.

31 июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против строительства «Северного потока-2». Авторы законопроекта полагают, что успешная реализация проекта усилит влияние Москвы в Европе. Планируется, что ограничения коснутся лиц и компаний, которые участвуют в прокладке морской части трубопровода. В частности, в документе предлагается заморозить активы лиц, причастных к продаже, аренде и предоставлении судов для укладки в море российских трубопроводов. После голосования в сенате и палате представителей законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но возможен перенос срока из-за позиции Дании. Копенгаген назвал газопровод угрозой государственности, а также заявил об опасности роста зависимости Европы от российского топлива. Дания осталась единственной страной, которая пока не согласовала заявку на прохождение морского участка. Другие европейские государства — Германия, Швеция и Финляндия — уже выдали разрешения. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств, в том числе Украины, Белоруссии и Польши.

31 июля глава австрийской компании OMV Райнер Зеле сообщил, что первый газ по «Северному потоку-2» поступит до полуночи 31 декабря.

***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The U.S. Might Sanction a Russian Pipeline to Germany. That’s a Terrible Idea.
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США
В США одобрили санкции против «Северного потока-2»
Другие материалы рубрики
Мир00:0324 июля

Земля унижений

Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
11:10Сегодня

США лишили Турцию истребителей по наущению Израиля

23:1331 июля

Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17

14:25Сегодня

«Атомный взрыв» на газопроводе попал на видео

Мир00:0411 июня

Незаметный геноцид

Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
09:22Сегодня

Ким Чен Ын пообещал врагам страдания

20:0931 июля

Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие

12:45Сегодня

Раскрыты подробности спецоперации российского спецназа в Сирии

Мир00:2018 июня

Девочка в подарок

Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
00:39Сегодня

США ввели санкции против главы МИД Ирана

13:0931 июля

Дым от горящих российских лесов дошел до Монголии

10:02Сегодня

Пожилая американка пнула полицейского и получила удар электрошокером

Россия
«Избитая голышом выбежала на улицу»
Почему в России домашние тираны бьют жен, детей и стариков — объясняет полицейский
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Победа колхозного строя»
 
Врио главы Зауралья смутил россиян фотографией в Instagram
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
Российская школа уволила учителя-педофила и взяла его на работу сантехником
Россиянам предрекли проблемы со здоровьем из-за погоды в августе
Все материалы
Мир
«Упарываюсь, потому что мне пофиг на жизнь»
 
США лишили Турцию истребителей по наущению Израиля
«Атомный взрыв» на газопроводе попал на видео
Ким Чен Ын пообещал врагам страдания
Раскрыты подробности спецоперации российского спецназа в Сирии
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Наркотическая чума
 
Все материалы
Бывший СССР
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Команда Зеленского сформирует новый Кабмин без «коалициады»
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
Порошенко отказался считать «Иловайский котел» поражением Украины
Глава армии Украины отказался считать обстрелы в Донбассе срывом перемирия
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Все материалы
Экономика
Потому и не кусают
По всей планете массово гибнут пчелы. Под угрозой — все сельское хозяйство России
Какое наследство оставит в Екатеринбурге Универсиада-2023
Генеральный директор «Синара-Девелопмент» о подготовке инфраструктуры к соревнованиям
Сбербанк поверил в рубль
Трамп набросился с критикой на Федеральный резерв США
Названы самые желанные российские компании
Определен порядок захода иностранных судов в порты Дальнего Востока и Арктики
Экономика США дала заднюю
Все материалы
Силовые структуры
Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве
«В sizo не так уж забавно»
Американец рассказал, как отсидеть 600 дней в российской тюрьме
Арестованный за убийство ЛГБТ-активистки оказался непричастен к ее смерти
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Стали известны подробности убийства полицейского осведомителя в Петербурге
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Отец фигуранта дела о разбое сотрудников ФСБ пожаловался на избиение силовиками
Все материалы
Наука и техника
Пошли вразнос
Как величайшая загадка Вселенной рассорила ученых со всего мира
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
В лесах Курил нашли «золото драконов»
Сибирские пожары сняли из космоса
Из центра Млечного Пути вылетела чудовищная звезда
Открыта пригодная для жизни гигантская Земля
Все материалы
Спорт
Сауль АльваресСам себе хозяин
Убийства, обманы и деньги: как живет главный боксер современности
За Роналду взялась корейская полиция
Стала известна зарплата чемпиона мира в «Спартаке»
Тренер «Челси» рассказал о встрече с Абрамовичем
Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет по плану
Бразилец из сборной России ответил противникам натурализации
«Зенит» предложил нападающему «Барселоны» рекордную зарплату
Все материалы
Культура
Убийцы, насильники и студенты
Как грехи отцов мешают жить детям — книги недели
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Главные сериалы месяца
Серийные убийцы, феи-проститутки и пьяная драка с Богом
Алексиевич высказалась о бисексуальности
Члены Rammstein поцеловались во время концерта в Москве назло гомофобам
Билли Айлиш рассказала о претензиях к своему телу
Алибасов передумал передумывать судиться с производителем «Крота»
Все материалы
Интернет и СМИ
Мари Софи Хингст«С меня будто заживо содрали кожу»
«Блогерша года» одурачила мир выдумкой о предках-евреях. Разоблачение стоило ей жизни
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
Телеведущие отведали самый острый перец в прямом эфире и заплакали
Казавшаяся молодой стримерша раскрыла свой истинный возраст и изумила фанатов
69-летний импозантный любитель макарон покорил женские сердца в Tinder
Данные тысяч клиентов популярного магазина косметики утекли в сеть
Все материалы
Ценности
Deng Xiaoping during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984. Deng Xiaoping reviewing the honor guard of the three services during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984Членовоз с хохолком
Китайцы пытаются сделать свою версию роскошного «Кортежа». Почему у них ничего не выходит?
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
Сестра Кардашьян попозировала голышом возле бассейна и поразила поклонников
Рианна показала новое нижнее белье и снялась в откровенной фотосессии
Определены самые популярные бренды лета
Меган Маркл создаст собственную линию одежды
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ребенок поел в гостиничном кафе и чуть не умер
В Карелии пропали российские туристы
Россияне поставили рекорд в Турции
Все материалы
Из жизни
«Вслед кричат про Путина и водку»
Рассказ россиянки о жизни в Китае
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Мужчину посадили в тюрьму на 50 минут
В квартиру россиян проник огромный питон и посеял панику
Во рту у мальчика нашли 526 лишних зубов
Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни
Все материалы
Тест новой Mazda3
Она не очень быстрая, она переднеприводная, тесная, низкая и дорогая. И она нам нравится!
Самые крутые и странные автомобили в самом центре Москвы
Посмотрите, как прошла юбилейная Кастом Конвенция
Лучшее автомобильное видео июля
Ford F-150 против 450 тонн, дрифт на переднеприводном Фиате, Гелик в грязи и КАМАЗ
Посмотрите на главный в году выезд советских машин
Участники ГУМ Авторалли 2019 наполнили Москву «Победами», «Волгами» и даже «Москвичами»
Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей
Из Toyota Land Cruiser сделали безумный внедорожный пикап
В России стартовали продажи нового Suzuki Jimny
Все материалы
Дом
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
В квартире Пригожина и Валерии нашли серебряную стену
Назван город России с худшим ЖКХ
Россиянин втихую построил многоэтажный дом и заработал 100 миллионов рублей
Российские коммунальщики отремонтировали улицу кусками надгробий
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы