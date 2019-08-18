Подъем 75-тонной туши из моря сняли на видео

dailymail.co.uk

В испанской провинции Астурия подняли из моря оказавшуюся на мели тушу кита. Об этом сообщает Daily Mail.

Погрузить и вывезти гниющий труп намечали еще 16 августа, однако выяснилось, что он весит не 25-35 тонн, как предполагалось изначально, а 75 тонн. Неточность в расчетах привела к задержке на сутки — на место пришлось вызвать транспорт большей грузоподъемностит. Первая попытка поднять тушу закончилась неудачно, вторая была успешной.

Впоследствии выяснилось, что это туша финвала. Этот вид китов является близким родственником синего кита и вторым по величине животным планеты.

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