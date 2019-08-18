На Украине восхитились пилотами севшего на кукурузном поле Airbus

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в своем Facebook восхитился подвигом пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили успешную посадку аварийного Airbus A321 в кукурузном поле.

«Для нормальных людей у горя и радости не бывает национальности и других привязок. И героизм такая же категория. Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасенные жизни. Молодцы», — написал политик.

Материалы по теме «Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России

16 августа президент России Владимир Путин наградил экипаж Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Глава государства подписал указ о присвоении командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!