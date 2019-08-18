На Украине восхитились пилотами севшего на кукурузном поле Airbus

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в своем Facebook восхитился подвигом пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили успешную посадку аварийного Airbus A321 в кукурузном поле.
«Для нормальных людей у горя и радости не бывает национальности и других привязок. И героизм такая же категория. Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасенные жизни. Молодцы», — написал политик.
16 августа президент России Владимир Путин наградил экипаж Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Глава государства подписал указ о присвоении командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.