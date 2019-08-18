Самолет врезался в жилой дом в США

Легкий двухмоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом в американском штате Нью-Йорк. Об этом сообщает CBS New York со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Борт вылетел из города Фармингдейл и направился в Лагранджевилл. По данным управления, самолет врезался в дом в 16:28 по местному времени (23.40 по московскому), который находился менее чем в миле от предполагаемого пункта назначения.

На борту самолета находились три человека. Информации о состоянии пассажиров и жильцов пока нет.

В июле военный самолет упал на жилые дома в пакистанском городе Равалпинди. На месте крушения произошел взрыв, а затем начался пожар. В результате три дома были разрушены, пламя охватило еще четыре или пять зданий. В результате погибли не менее 18 человек, еще как минимум 16 пострадали.

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